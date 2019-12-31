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31.12.2019
Çukur dizisine Nejat İşler damgası
Nejat İşler Çukur dizisindeki ilk sahneleriyle sosyal medyayı salladı. Çukur dizisine giren usta oyuncu Nejat İşler, yeni rolüyle başroldeki Aras Bulut İynemli'ye rakip olacağını gösterdi. Çukur dizisinin yeni bölümünün sona ermesiyle özellikle Twitter'da Nejat İşler konuşuldu.
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