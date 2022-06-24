Cübbeli Ahmet Mahmud Hocaefendi'nin cenaze töreninde göz yaşlarını tutamadı

İsmailağa Cemaati lideri ve Türkiye’nin önemli din alimlerinden olan Mahmut Ustaosmanoğlu, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu’nun naaşı bugün Fatih Camii’nden uğurlanıyor. Cenaze törenine katılmak için Mahmut Ustaosmanoğlu'nun on binlerce seveni Fatih'e akın etti. Kalabalık havadan dronelar ile görüntülendi. Öte yandan Cübbeli Ahmet'in ise Mahmud Hocaefendi'nin cenaze töreninde göz yaşlarını tutamadı.