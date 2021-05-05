Covid-19 testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüs bulgusuna rastlanmadı

İstanbul Üniversite Tıp Fakültesi ve Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden uzmanların yaptığı araştırmada, Covid-19'a yakalanan emziren annelerin sütlerinde virüse rastlanmadı. Hastalığı atlatan annelerin, ürettikleri antikorları sütleri ile bebeklerine geçirerek, bağışıklıklarını güçlendirdikleri tespit edildi.