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Covid-19 testi pozitif olan annelerin sütünde koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
İstanbul Üniversite Tıp Fakültesi ve Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden uzmanların yaptığı araştırmada, Covid-19'a yakalanan emziren annelerin sütlerinde virüse rastlanmadı. Hastalığı atlatan annelerin, ürettikleri antikorları sütleri ile bebeklerine geçirerek, bağışıklıklarını güçlendirdikleri tespit edildi.