26 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Covid-19 tablosu açıklandı | 153 kişi hayatını kaybetti | 26 Mart 2021 koronavirüs tablosu

Covid-19 tablosu açıklandı | 153 kişi hayatını kaybetti | 26 Mart 2021 koronavirüs tablosu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2021 20:31
Güncelleme:26.03.2021 20:31
Son dakika haberi... Türkiye'de vaka ve vefat artışları sürüyor mu? Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 26 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 26 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.

Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüs vefat ve vaka sayısında son durum...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1810 oldu, 20 bin 208 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Covid-19 tablosu açıklandı! 153 kişi hayatını kaybetti
Covid-19 tablosu açıklandı! 153 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de korkutan olay! Deprem habercisi mi?
İzmir'de korkutan olay! Deprem habercisi mi?
İstanbul'da yürek sızlatan görüntü! Onlarcası telef oldu
İstanbul'da yürek sızlatan görüntü! Onlarcası telef oldu
Şehirler arası otobüs biletlerine Kovid-19 düzenlemesi
Şehirler arası otobüs biletlerine Kovid-19 düzenlemesi
Hangi taraftakiler sahte?
Hangi taraftakiler sahte?
Korkutan manzara! Tabaka oluştu
Korkutan manzara! Tabaka oluştu
Fazla yolcu tartışması karakolda bitti
Fazla yolcu tartışması karakolda bitti
Öldüresiye dövmüştü Yeni görüntüleri ortaya çıktı
Öldüresiye dövmüştü Yeni görüntüleri ortaya çıktı
Hırsızlıktan nasıl korunmalıyız?
Hırsızlıktan nasıl korunmalıyız?
Bitcoin çetesi çökertildi
Bitcoin çetesi çökertildi
MHP'nin a takımında kimler olacak?
MHP'nin a takımında kimler olacak?
A Haber Taksim Camii'nde
A Haber Taksim Camii'nde
Daha Fazla Video Göster