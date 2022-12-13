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Çorum'da yürek yakan olay! Evlenmek istemeyen genç kızın ağabeyini katlettiler | Cenazede bir kez daha yıkıldılar

DHA
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Giriş: 13.12.2022 15:27
Çorum'un Sungurlu ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Özkarslı, üniversiteye gitmek için evlenme teklifini reddeden 18 yaşındaki Şerife İçöz'ün ağabeyi Mustafa İçöz'ü çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. 21 yaşındaki Mustafa İçöz’ün cenazesinde kuzeni 26 yaşındaki Meryem Taylan da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.
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