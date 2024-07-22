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Çorum’da sokak hayvanları için anlamlı proje

Çorum’da sokak hayvanları için anlamlı proje

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 15:42
Çorum'davalilik ve 16 belediyenin ortaklığında sokak hayvanları koruma birliği kuruldu. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Murat Onur, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a sordu.
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Çorum’da sokak hayvanları için anlamlı proje
Çorum’da sokak hayvanları için anlamlı proje
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