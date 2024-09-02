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Çorum’da sağanak etkili oldu! Metrekareye 50 kilogram yağış

Çorum’da sağanak etkili oldu! Metrekareye 50 kilogram yağış

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 08:46
Çorum'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü. Manisa'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
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