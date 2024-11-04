Çorum’da patlamanın olduğu binada hasar büyük

Çorum'da bir binada doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. A Haber muhabiri Murat Onur son durumu o noktadan aktardı.

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