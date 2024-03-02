02 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çorum'da otomobilin tavanından düşüp yaralandı

Çorum'da otomobilin tavanından düşüp yaralandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2024 12:28
Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. T.Ç., eğlence amaçlı arkadaşına ait otomobilin içerisine değil de üstündeki tavan bölümüne oturarak, yolculuk yapmak istedi. Otomobilin hareket etmesinden 40 saniye sonra dengesini kaybeden T.Ç., düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese ambulans sevk edildi. T.Ç., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. T.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Pendik’te yeni doğmuş bir bebek bulundu
Pendik'te yeni doğmuş bir bebek bulundu
İşte en riskli kan grubu
İşte en riskli kan grubu
İşte Avrupa’nın en hızla yaşlanan ülkesi!
İşte Avrupa’nın en hızla yaşlanan ülkesi!
Fast foodlar 32 sağlık soruna yol açıyor
Fast foodlar 32 sağlık soruna yol açıyor
Çorum’da otomobilin tavanından düşüp yaralandı
Çorum'da otomobilin tavanından düşüp yaralandı
Telefonda başlayan tartışma hastanede bitti
Telefonda başlayan tartışma hastanede bitti
Eğlence mekanında bıçaklı kavga ve kundaklama kamerada
Eğlence mekanında bıçaklı kavga ve kundaklama kamerada
Kış mevsiminde köyde yaşam!
Kış mevsiminde köyde yaşam!
Bir çocuk neden ’zorbalık’ yapar?
Bir çocuk neden 'zorbalık' yapar?
Saldırı sonrası hastanede panik anları kamerada
Saldırı sonrası hastanede panik anları kamerada
A Haber Nostalji | Züğürt Ağa’nın satılık Haraptar’ı
A Haber Nostalji | Züğürt Ağa’nın satılık Haraptar’ı
Acı biber yararlı mı zararlı mı?
Acı biber yararlı mı zararlı mı?
Daha Fazla Video Göster