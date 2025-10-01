01 Ekim 2025, Çarşamba

Çorum’da otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 00:13
Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U.Ö. idaresindeki 34 EBU 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjdeki bordür taşlarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
