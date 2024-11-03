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Çorum’da korkutan patlama! 1 kişi hayatını kaybetti

Çorum’da korkutan patlama! 1 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 15:15
Osmancık Caddesi'nde bir binada doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu belirtildi. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Olay yeri trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.
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