Çorum’da korkutan patlama! 1 kişi hayatını kaybetti

Osmancık Caddesi'nde bir binada doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu belirtildi. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü. Olay yeri trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

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