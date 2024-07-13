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Çorum'da korkunç kaza! Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 2 ölü 2 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.07.2024 20:45
Çorum'un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Huzeyfe Okutan 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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