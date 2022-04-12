Çorum’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Beyoğlan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, aralarında arazi sınırları sebebiyle anlaşmazlık bulunan Y.K., Ş.K. ve A.F. ve E.F ile A.F. isimli şahıslar Kızıklı mevkiinde bulunan fındık bahçesinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma bir anda büyüyerek ailelerin karıştığı ve ateşli silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.