04 Kasım 2024, Pazartesi
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Çorum'da doğal gaz patlaması sonrası büyük panik kamerada
Çorum'da dün (4 Kasım) meydana gelen doğal gaz faciasına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde patlama sonrası bölgede yaşanan panik anları kaydedildi.