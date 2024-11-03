Çorum’da doğal gaz patlama anı kamerada

Çorum'da beş katlı binada patlama oldu, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bildirildi. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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