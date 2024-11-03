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Çorum’da doğal gaz patlama anı kamerada

Çorum’da doğal gaz patlama anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 15:44
Güncelleme:03.11.2024 15:44
Çorum'da beş katlı binada patlama oldu, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralıların olduğu bildirildi. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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Doğal gaz patlama anı kamerada
Doğal gaz patlama anı kamerada
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