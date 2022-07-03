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Çorum'da dehşete düşüren olay! Anneden korkunç itiraf: Kocam götür kaleden at dedi

DHA
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Giriş: 03.07.2022 12:43
Çorum'da geçtiğimiz yıl kale surundan düşen şizofreni hastası oğlu Ferdi Arık'ın (21) ölümüyle ilgili 'altsoyu nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklanan anne Meşhure Arık (45), ilk kez hakim karşısına çıktı. Annenin sözleri kan dondurdu.
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