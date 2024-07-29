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Çorum'da dehşet veren kaza can aldı! Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Çorum'da dehşet veren kaza can aldı! Kontrolden çıkan otomobil takla attı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.07.2024 23:31
Çorum'da korkunç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobilin takla atarak savrulduğu kazada sürücünün eşi olay yerinden hayatını kaybettiği ağır yaralanan 2 yaşındaki kızı ise hastanede tedaviye alındı.
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