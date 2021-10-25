Çorum'da bebek arabasını çalan hırsız kamerada

Çorum’da bir apartmana giren hırsız, bebek arabasını çaldı. Hırsızın güpegündüz bebek arabasını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir apartmana giren hırsız, bina içerisinde bulunan ve yaklaşık 3 bin lira değeri olan bebek arabasını çaldı. Binada oturan Murat Sirem, bıraktığı yerde bebek arabasının olmadığını fark edince apartmanın güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında bebek arabasının apartmana giren kişi tarafından çalındığı belirlendi. İhbar üzerine apartmana gelen polis ekipleri, kayıtları inceledi. Ekipler, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.