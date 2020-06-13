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Çorum'da aslan paniği sürüyor! Avcılar kent genelinde karış karış aslan arıyorlar |Video

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Giriş: 13.06.2020 12:10
Güncelleme:13.06.2020 13:08
Çorum'da bir çobanın 'aslan gördüm' iddiası üzerine kent genelinde panik yaşanıyor. Köydeki kritik bölgelere fotokapan yerleştirildi. Avcılar karış karış ellerinde tüfekle ormanlık alanda aslan avına çıktı. Son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aslanın görüldüğü bölgenin mahalle muhtarı Hasan Durak'a sordu. Durak, aslanın son görüldüğü iddia edilen yerlerde çalışmaların başladığını jandarmanın ve yetkilileri çok yardımcı olduğu iddia edildi. Aslan en son dün Köpüklü köyünde görüldüğünü söyleyen muhtar Durak, görülenin yüzde 90 aslan olduğunu söyledi.

Çorum'da merada otlayan 4 büyükbaş hayvan, yabani hayvan tarafından öldürüldü. Çobanın "gördüğüm hayvan aslandı" iddiası üzerine araştırma başlatıldı. Köye fotokapanlar yerleştirilirken, köylüler de tüfek ve dürbünlerle arazide arama yapıyor.

O ilimizde aslan paniği sürüyor! Vatandaşlar konuştu |Video O İLİMİZDE ASLAN PANİĞİ SÜRÜYOR! VATANDAŞLAR KONUŞTU |VİDEO

ASLAN TİMİ GÖREV BAŞINDA!

Çorum'da bir çobanın 'aslan gördüm' iddiası üzerine kent genelinde panik yaşanıyor. Köydeki kritik bölgelere fotokapan yerleştirildi. Avcılar karış karış ellerinde tüfekle ormanlık alanda aslan avına çıktı. Son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aslanın görüldüğü bölgenin mahalle muhtarı Hasan Durak'a sordu. Durak, aslanın son görüldüğü iddia edilen yerlerde çalışmaların başladığını jandarmanın ve yetkilileri çok yardımcı olduğu iddia edildi. Aslan en son dün Köpüklü köyünde görüldüğünü söyleyen muhtar Durak, görülenin yüzde 90 aslan olduğunu söyledi.

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