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Çorum'da 5 evden hırsızlık yapan zanlı polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı

Çorum'da 5 evden hırsızlık yapan zanlı polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 15:25
Çorum'da 5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda ziynet eşyası ve malzeme ele geçirildi.
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