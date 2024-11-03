Çorum Belediye Başkanı A Haber'de: Hasar gören bina yıkılabilir

Çorum'da 5 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belli oldu. Çorum Belediye Başkanı Aşkın, A Haber'de konuştu. Aşkın, "Yaralıların hayati tehlikesi yok. Hasar gören bina yıkılabilir." dedi.