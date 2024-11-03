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Çorum Belediye Başkanı A Haber'de: Hasar gören bina yıkılabilir

Çorum Belediye Başkanı A Haber'de: Hasar gören bina yıkılabilir

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Giriş: 03.11.2024 20:34
Çorum'da 5 katlı bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşın kimliği belli oldu. Çorum Belediye Başkanı Aşkın, A Haber'de konuştu. Aşkın, "Yaralıların hayati tehlikesi yok. Hasar gören bina yıkılabilir." dedi.
Çorum Belediye Başkanı A Haber’de
Çorum Belediye Başkanı A Haber'de
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