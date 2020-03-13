Corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Korunmak için neler yapmalıyız? |Video

Corona virüsü tüm dünyaya etkisi altına almaya başlamışken bağışıklık sistemini güçlendiren besinler en çok araştırılan konu oldu. Birçok hastalıktan korunmamıza yardımcı olan bağışık sistemi corona virüsüne karşı da korunmamıza destek oluyor. Peki hangi besinler bağışıklığı güçlendirir? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, uzman konuk Meral Aydeniz ile bağışıklık sistemini güçlendiren besinler ve corona virüse karşı iyi gelen besinleri sıraladı. İşte vücudu virüslere karşı koruyan besinler…