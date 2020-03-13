13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
13.03.2020

Corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir? Korunmak için neler yapmalıyız? |Video

Corona virüsü tüm dünyaya etkisi altına almaya başlamışken bağışıklık sistemini güçlendiren besinler en çok araştırılan konu oldu. Birçok hastalıktan korunmamıza yardımcı olan bağışık sistemi corona virüsüne karşı da korunmamıza destek oluyor. Peki hangi besinler bağışıklığı güçlendirir? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek, uzman konuk Meral Aydeniz ile bağışıklık sistemini güçlendiren besinler ve corona virüse karşı iyi gelen besinleri sıraladı. İşte vücudu virüslere karşı koruyan besinler…

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?
Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?
Nargilede koronavirüs paniği! O ülkede yasaklandı
Nargilede koronavirüs paniği! O ülkede yasaklandı
Dehşet kamerada! Kadını metrelerce sürüklediler
Dehşet kamerada! Kadını metrelerce sürüklediler
Taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü! Zanlıya linç girişimi
Taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü! Zanlıya linç girişimi
Koronavirüsle savaşta uykunun önemi ne?
Koronavirüsle savaşta uykunun önemi ne?
Şoke eden olay! Kendini ateşe verdi
Şoke eden olay! Kendini ateşe verdi
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı!
Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı!
Maske fiyatlarında fahiş artış!
Maske fiyatlarında fahiş artış!
Koronavirüse karşı etkili besinler neler?
Koronavirüse karşı etkili besinler neler?
İran'dan gelen Türkler karantinaya alındı
İran'dan gelen Türkler karantinaya alındı
İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla taradılar
İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla taradılar
Virüse karşı sıvı sabun mu katı sabun mu etkili?
Virüse karşı sıvı sabun mu katı sabun mu etkili?
Daha Fazla Video Göster