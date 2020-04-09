Corona virüsü yenen hasta konuştu: İngiltere'de olsaydım ölürdüm |Video

Kayseri'den corona virüsü testi pozitif çıkan Hasan Garip isimli vatandaş Türkiye'deki etkin tedavi sonrası sağlığına kavuşup taburcu oldu. Sağlık çalışanlarının alkışlarla hastaneden uğurladıkları Kaplan, "İngiltere'de olsaydım ölürdüm." deyip mutluluğunu paylaşan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Öte yandan Muğla'da 76 yaşındaki bir hasta da corona virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu.

Kayseri'den corona virüsü testi pozitif çıkan Hasan Garip isimli vatandaş Türkiye'deki etkin tedavi sonrası sağlığına kavuşup taburcu oldu. Sağlık çalışanlarının alkışlarla hastaneden uğurladıkları Kaplan, "İngiltere'de olsaydım ölürdüm." deyip mutluluğunu paylaşan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Öte yandan Muğla'da 76 yaşındaki bir hasta da corona virüsü yenerek hastaneden taburcu oldu.