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Çorbacıda silahlı kavga! 2 kardeşten biri öldü

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 02.07.2024 10:08
Son dakika yaşam haberleri… İzmir'de bir çorbacıda çıkan kavgada silahlar çekildi. Çıkan çatışmada bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.  Olayın ardından katil zanlısı gözaltına alındı.
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