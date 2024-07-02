Çorbacıda silahlı kavga! 2 kardeşten biri öldü

Son dakika yaşam haberleri… İzmir'de bir çorbacıda çıkan kavgada silahlar çekildi. Çıkan çatışmada bir kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından katil zanlısı gözaltına alındı.

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