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Çorabından çıkardığı bıçakla market çalışanının üzerine yürüdü

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Giriş: 10.04.2024 16:03
Elazığ’da bir şahıs, çorabından çıkardığı bıçak ile tartıştığı market çalışanının üzerine yürüdü.
Bıçakla market çalışanının üzerine yürüdü
Bıçakla market çalışanının üzerine yürüdü
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