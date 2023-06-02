02 Haziran 2023, Cuma
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Çöpten para ve altın fışkırdı! Atık ekmek sanıp aldı...
Akılalmaz olay geçen gün Konya'da meydana geldi. 60 yaşındaki Mümine Göz'ün, yeşil alanda ot toplarken trafonun üzerine koyduğu, içinde yaklaşık 400 bin lira para ve altın olan poşet kayboldu. Polis, yaptığı araştırma poşeti, beslediği köpekler için yiyecek toplayan Sadettin ve Şükran Ekdi çiftinin aldığını, elleriyle dokunup, içinde ekmek olmadığını anlayınca da çöp konteynerine attıklarını saptadı. İçinde para olan poşet çöpten çıkartılıp, sahibine teslim edildi.