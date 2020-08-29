Çöpte buldukları Türk bayraklarını çite astılar! Türkiye’yi gururlandıran o çocuklar A Haber’de

Van’ın İpekyolu ilçesinde kağıt toplayan çocuklar çöpte buldukları Türk bayrağına gösterdikleri saygıyla tüm Türkiye’nin sevgisini kazandı. Çöpe atılan Türk bayraklarını tek tek çıkarıp düzgün bir şekilde tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman kardeşler, A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi'nde kağıt toplayan Yunus ve Agreş Duman isimli kardeşler, çöpe atılan Türk bayraklarını tek tek çıkarıp düzgün bir şekilde tel örgülere astı. Yaptıkları hareketle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan çocuklar, A Haber Muhabiri Ahmet Çelik'in konuğu oldu.

'BAYRAĞIMIZI ÇOK SEVİYORUZ'

Bayrağı çok sevdiklerini söyleyen kardeşler bayrağın çöpte olmaması gerektiğini düşündükleri için bayrağı tel örgülere astıklarını söyleyen Argeş Duman, 'Bayrağı çok seviyorum. Çöp toplarken bayrağı bulup, astık' diye konuştu.