29 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çöpte buldukları Türk bayraklarını çite astılar! Türkiye’yi gururlandıran o çocuklar A Haber’de

Çöpte buldukları Türk bayraklarını çite astılar! Türkiye’yi gururlandıran o çocuklar A Haber’de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.08.2020 16:31
Güncelleme:29.08.2020 16:32
Van’ın İpekyolu ilçesinde kağıt toplayan çocuklar çöpte buldukları Türk bayrağına gösterdikleri saygıyla tüm Türkiye’nin sevgisini kazandı. Çöpe atılan Türk bayraklarını tek tek çıkarıp düzgün bir şekilde tel örgülere asan Yunus ve Argeş Duman kardeşler, A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi'nde kağıt toplayan Yunus ve Agreş Duman isimli kardeşler, çöpe atılan Türk bayraklarını tek tek çıkarıp düzgün bir şekilde tel örgülere astı. Yaptıkları hareketle tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan çocuklar, A Haber Muhabiri Ahmet Çelik'in konuğu oldu.

'BAYRAĞIMIZI ÇOK SEVİYORUZ'

Bayrağı çok sevdiklerini söyleyen kardeşler bayrağın çöpte olmaması gerektiğini düşündükleri için bayrağı tel örgülere astıklarını söyleyen Argeş Duman, 'Bayrağı çok seviyorum. Çöp toplarken bayrağı bulup, astık' diye konuştu.

Çöpte buldukları Türk bayraklarını çite astılar! Türkiye’yi gururlandıran o çocuklar A Haber’de
Çöpte buldukları Türk bayraklarını çite astılar! Türkiye’yi gururlandıran o çocuklar A Haber’de
Beyoğlu’nda ‘değnekçiler’ suçüstü yakalandı!
Beyoğlu’nda ‘değnekçiler’ suçüstü yakalandı!
Van’da çobanlık yapan Muhammet Taş tıp fakültesini kazandı
Van’da çobanlık yapan Muhammet Taş tıp fakültesini kazandı
Kırtasiye ürünlerindeki tehlike! Veliler aman dikkat
Kırtasiye ürünlerindeki tehlike! Veliler aman dikkat
117 yıllık vuslat! Camiyi kilise yaptılar
117 yıllık vuslat! Camiyi kilise yaptılar
Orman yangınlarının nedeni sabotaj mı?
Orman yangınlarının nedeni sabotaj mı?
Minik Sercan’ın hayatı 240 bin TL’ye bağlı! Türkiye seferber oldu
Minik Sercan’ın hayatı 240 bin TL’ye bağlı! Türkiye seferber oldu
İstanbul'un göbeğinde ilginç olay! Yakıt alan minibüsü çaldı
İstanbul'un göbeğinde ilginç olay! Yakıt alan minibüsü çaldı
Milyonları ilgilendiriyor! Tehlike çok büyük
Milyonları ilgilendiriyor! Tehlike çok büyük
TEM otoyolunda feci kaza! Tır yola devrildi
TEM otoyolunda feci kaza! Tır yola devrildi
İstanbul Kartal'da dehşet veren olay! Oğlu kameradan görünce...
İstanbul Kartal'da dehşet veren olay! Oğlu kameradan görünce...
Maltepe'deki yangınla ilgili flaş gelişme
Maltepe'deki yangınla ilgili flaş gelişme
Daha Fazla Video Göster