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Çöpte buldu! Çürümüş oyun konsolunu baştan aşağı yeniledi

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Giriş: 03.08.2021 09:28
Amerika'da paslanmış bir oyun konsolunu tesadüfen bulan adam, konsolu restore etmeye karar verdi. Her yeri pas tutmuş olan xbox konsolunu baştan aşağı yenileyen adam, saatler süren emeğinin karşılığını da almış oldu. İşte görenleri hayrete düşüren restore ve tamir çalışması...
Çürümüş oyun konsolunu baştan aşağı yeniledi
Çürümüş oyun konsolunu baştan aşağı yeniledi
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