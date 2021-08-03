03 Ağustos 2021, Salı
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Çöpte buldu! Çürümüş oyun konsolunu baştan aşağı yeniledi
Amerika'da paslanmış bir oyun konsolunu tesadüfen bulan adam, konsolu restore etmeye karar verdi. Her yeri pas tutmuş olan xbox konsolunu baştan aşağı yenileyen adam, saatler süren emeğinin karşılığını da almış oldu. İşte görenleri hayrete düşüren restore ve tamir çalışması...