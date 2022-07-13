13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Çöplükte bulduğu paslanmış emektar traktörü öyle bir hale getirdi ki görenler inanamadı!
Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yaptıkları restorasyonlarla adından söz ettiren bir fenomen öyle bir değişime imza attı ki görenler gözlerine inanamadı. Çalıların arasına terk edilen ve her yeri pas tutan traktörün tüm parçalarını elden geçiren kişi sosyal medyayı salladı. Traktörün son hali fabrikadan yeni çıkmış gibi oldu.