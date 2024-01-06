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Çöplük değil, mahallede bulunan boş arazi! Beylikdüzü’nde deniz manzaralı alan çöplüğe çevrildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2024 18:52
İstanbul Beylikdüzü'nde Belediye araçları mahalledeki boş araziyi adeta çöplüğe çevirdi. Deniz manzarasını kapatan çöp dağı ve koku vatandaşı rahat ediyor. Gün geçtikçe artan kirlilik ve kötü koku vatandaşların tepkisine yol açtı.
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