23 Temmuz 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Çöp konteynerinde Türk bayrağını görünce polise haber verdi

Çöp konteynerinde Türk bayrağını görünce polise haber verdi

DHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2024 23:22
Antalya'da bir vatandaş çöp konteynerlerinde Türk bayraklarını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, bayrağı çöpe atanları belirlemek için çalışma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çöp konteynerinde Türk bayrağını görünce...
Çöp konteynerinde Türk bayrağını görünce...
Peygamberimize hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Peygamberimize hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Çanakkale’deki depremin hasarı!
Çanakkale’deki depremin hasarı!
Trafik magandaları sürücüleri yol boyunca taciz etti!
Trafik magandaları sürücüleri yol boyunca taciz etti!
Bağcılar’da minibüs ile otomobil çarpıştı!
Bağcılar'da minibüs ile otomobil çarpıştı!
Ağrı Dağı’nda kaybolan dağcılardan acı haber!
Ağrı Dağı’nda kaybolan dağcılardan acı haber!
Mersin’deki terör halayına soruşturma!
Mersin'deki terör halayına soruşturma!
Çanakkale’de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı!
Çanakkale'de deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı!
Selfie çekerken köprüden düştü
Selfie çekerken köprüden düştü
’Kimse beni bulamaz’ diyen şüpheliyi jandarma yakaladı
'Kimse beni bulamaz' diyen şüpheliyi jandarma yakaladı
Kırmızı listede! Böyle görüntülendi
Kırmızı listede! Böyle görüntülendi
Kastamonu’da orman yangını
Kastamonu'da orman yangını
Daha Fazla Video Göster