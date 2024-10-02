Çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralandı

Adana’da çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralanırken o anlar saniye saniye görüntülendi. Kadın kamyonun altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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