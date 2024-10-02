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Çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralandı

Çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 16:47
Adana’da çöp kamyonunun altında kalan kadın ağır yaralanırken o anlar saniye saniye görüntülendi. Kadın kamyonun altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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