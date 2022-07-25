25 Temmuz 2022, Pazartesi
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Çöp evde dehşet! Kurtarılan çocuğun sağlık durumu nasıl?
Son dakika haberleri… Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan Bursa’da çöp ev bulunan 9 yaşındaki Muhammet’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Özlenen Özkan, “Genel durumu gayet iyi Gülümsüyor, iletişime ama bu uzun bir süreç. Şiddetli gelişme geriliği var.” dedi.