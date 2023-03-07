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Çöp evde bulunmuştu! Cem Muhammet yaşadıklarını ilk kez anlattı! Bakın cani teyze neler yaşatmış...

İHA
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Giriş: 07.03.2023 13:34
Türkiye, çöp evde bulunan Cem Muhammet olayı ile sarsılmıştı. Öz yeğenini eve kilitleyen teyze için 27 yıl hapis istenirken şans eseri bulunan Cem Muhammet A. da yaşadıklarını anlattı. Küçük çocuğun sözleri kan dondurdu.
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