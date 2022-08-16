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Çöp evde bulunan Cem Muhammet'ten sevindiren haber!

İHA
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Giriş: 16.08.2022 12:03
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 'çöp ev'den kurtarılan Cem Muhammet A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin 22'nci gününde taburcu edildi. Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince hastaneden alınıp, kuruma ait eve yerleştirildi.
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