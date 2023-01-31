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Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin Afacan öyle bir kilo verdi ki kimse tanıyamadı!

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Giriş: 31.01.2023 09:10
"Bir Aile Hikâyesi" dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Afacan son yılların en popüler isimlerinden oldu. Şimdilerde Çöp Adam'da canlandırdığı Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afacan değişimiyle şaşkına çevirdi. Bir yıla yakın sürede tam 28 kilo veren oyuncu "Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum" dedi.
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