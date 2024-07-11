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Comanchero'dan Sneijder çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 08:44
Adını uluslararası organize suç örgütü olarak kayıtlara geçiren Comanchero dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın Hollandalı eski dünya yıldızı Wesley Sneijder'in de örgütle bağlantısı ortaya çıktı. MASAK hazırladığı raporda suç çetesinin para trafiğini adım adım takip etti. Hollandalı dünya yıldızının, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu'nun kara para akladığı şirketlerden bir tanesine gönderdiği yaklaşık 2 milyon dolarla 'gizli ortağı' olduğu iddia edildi.
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