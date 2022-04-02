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Çöl tozu İstanbul'u terk edecek mi? Türkiye'de çöl tozları hangi bölgelerde etkili?

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.04.2022 11:40
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları için uyarmıştı. Çöl tozu İstanbul ve Çanakkale'de etkisini sürdürüyor. Peki; Çöl tozu ne zaman bitecek? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan canlı yayında detayları anlattı.
Çöl tozu İstanbul’u terk edecek mi?
Çöl tozu İstanbul'u terk edecek mi?
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