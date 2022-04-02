Çöl tozu İstanbul'u terk edecek mi? Türkiye'de çöl tozları hangi bölgelerde etkili?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları için uyarmıştı. Çöl tozu İstanbul ve Çanakkale'de etkisini sürdürüyor. Peki; Çöl tozu ne zaman bitecek? A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan canlı yayında detayları anlattı.