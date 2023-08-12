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Çökmeler devam ediyor mu?

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Giriş: 12.08.2023 12:05
6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Altınözü ilçesindeki bir zeytin bahçesinde dev bir yarık oluşmuştu hatırlayacaksınız. 30 metre derinlikteki dev yarık dünyayı da şaşırtmıştı. Peki bölgede son durum ne? Çökmeler devam ediyor mu? Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Çökmeler devam ediyor mu?
Çökmeler devam ediyor mu?
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