Çöken yol araç ve yayalara tehdit oluşturuyor

İstanbul Avcılar'da sokaktaki bir kaç noktada çökme meydana geldi. İddiaya göre çevre sakinleri belediye ekiplerine haber verdi ancak geri dönüş sağlayanmayınca kendi güvenlik önlemini almak zorunda kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN