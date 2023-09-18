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Çöken yol araç ve yayalara tehdit oluşturuyor

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Giriş: 18.09.2023 08:34
İstanbul Avcılar'da sokaktaki bir kaç noktada çökme meydana geldi. İddiaya göre çevre sakinleri belediye ekiplerine haber verdi ancak geri dönüş sağlayanmayınca kendi güvenlik önlemini almak zorunda kaldı.
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