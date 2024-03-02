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Çok işlenmiş gıdalar öldürüyor mu? Fast foodlar 32 sağlık soruna yol açıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 12:34
Yapılan son araştırmalar fast food, cipsler, kraker ve gazlı içeceklerin sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koydu. O yiyecek ve içecekler neler? Hangi sorunlara yol açıyor? Detayları A Haber ekibinden Sefer Ayçe’nin konuğu olan beslenme uzmanı Derya Zünbülcan aktardı.
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