Çok işlenmiş gıdalar öldürüyor mu? Fast foodlar 32 sağlık soruna yol açıyor

Yapılan son araştırmalar fast food, cipsler, kraker ve gazlı içeceklerin sağlık sorunlarına yol açtığını ortaya koydu. O yiyecek ve içecekler neler? Hangi sorunlara yol açıyor? Detayları A Haber ekibinden Sefer Ayçe’nin konuğu olan beslenme uzmanı Derya Zünbülcan aktardı.

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