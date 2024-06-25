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Coğrafi tescilli domateste hasat zamanı! Kasım ayına kadar toplanabilecek

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 25.06.2024 09:19
Kendine has kokusu ve lezzetiyle meşhur olan Çanakkale domatesinin hasadına başlandı. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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