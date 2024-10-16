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Coğrafi işaretli tarhunu besin değeri yüksek tarhanayla birleştiren ev hanımı siparişlere yetişemiyor

Coğrafi işaretli tarhunu besin değeri yüksek tarhanayla birleştiren ev hanımı siparişlere yetişemiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 16.10.2024 09:29
Bayburtlu ev hanımı Emine Makili, Bayburt'un coğrafi işaretli tarhununu, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tarhanayla birleştirerek, 'tarhunlu tarhana' yapıp, satmaya başladı. Ev ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla ev yemekleri yapıp satan, Makili'nin tarhunlu tarhanası yiyenlerden tam not alırken Makili, "Evde ne yapabilirim" diyerek bir hevesle başladığı işinde şimdilerde siparişlere yetişemiyor.
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