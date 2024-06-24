Çocukta stresin ilacı: 9 saat uyku! Uykusuz çocukların yaramazlıkları artıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma çocuklarda yeterli uykunun stresi ve fevri davranışları azalttığını ortaya koydu. Yani çocuklar uykusuz olduğunda yaramazlıkları da artıyor.

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