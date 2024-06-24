24 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Çocukta stresin ilacı: 9 saat uyku! Uykusuz çocukların yaramazlıkları artıyor

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2024 15:52
Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma çocuklarda yeterli uykunun stresi ve fevri davranışları azalttığını ortaya koydu. Yani çocuklar uykusuz olduğunda yaramazlıkları da artıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çocukta stresin ilacı: 9 saat uyku!
Çocukta stresin ilacı: 9 saat uyku!
14 yaşındaki Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı!
14 yaşındaki Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı!
Sulama kanalında akılalmaz olay!
Sulama kanalında akılalmaz olay!
Sosyal medyada çocuğa istismar!
Sosyal medyada "çocuğa istismar"!
Başkanlık Sistemi’nde altı yıl geride kaldı!
Başkanlık Sistemi’nde altı yıl geride kaldı!
Gaziantep’in Karkamış ilçesini fırtına vurdu!
Gaziantep’in Karkamış ilçesini fırtına vurdu!
Marmaray’da kadın kavgası! O anları saniye saniye kaydetti
Marmaray'da kadın kavgası! O anları saniye saniye kaydetti
Metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi
Metrobüste yangın paniği! Yolcular tahliye edildi
Bayram sonrası utandıran görüntü!
Bayram sonrası utandıran görüntü!
Trafik sıkışıklığına 4 çözüm önerisi! Park alanları yol olsun…
Trafik sıkışıklığına 4 çözüm önerisi! Park alanları yol olsun…
Kaputa bağlanan Filistinli o anları anlattı!
Kaputa bağlanan Filistinli o anları anlattı!
Türkiye’nin en sıcak ili belli oldu
Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu
Daha Fazla Video Göster