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Çocuklarını görmek için geldi dehşet saçtı! İstanbul'da kadın cinayeti: Eski karısının boğazını kesti

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Giriş: 13.11.2023 10:25
Sultangazi’de 42 yaşındaki Pınar Bektaş, çocuklarını görmek için evine gelen eski eşi Tuncay Sağ tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrası Sağ, polis merkezine giderek teslim oldu.
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