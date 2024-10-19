Çocukların yanı başındaki tehlike! Vinçin kurulduğu yer tepki çekti

İstanbul-Sarıyer'deki bir ilkokulun yanı başında süren inşaat velilerin korkulu rüyası oldu. Nedeni ise inşaata malzeme taşımak için kullanılan vinç. Dev vinçin hareket alanı okul bahçesinin üzerine denk geliyor. Ve aşağıya herhangi bir malzeme düşmesi büyük bir facianın yaşanması anlamına geliyor. Veliler duruma tepkili.

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