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Çocukların tüfekle oyunu can aldı

Çocukların tüfekle oyunu can aldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 15:54
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun ağabeyinin evinde av tüfeğiyle oynarken tüfeğin ateş alması sonucu 10 yaşındaki arkadaşı hayatını kaybetti, 12 yaşındaki arkadaşı ise yaralandı.
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