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Çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1 ölü, 1 yaralı

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Giriş: 23.03.2024 19:10
Gaziantep'in Nizip ilçesinde çocuklar arasında başlayan tartışmaya büyükler de dahil olunca silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1 ölü, 1 yaralı
Çocukların kavgasına aileleri dahil oldu: 1 ölü, 1 yaralı
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