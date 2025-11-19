Çocukların ekran ve gerçek algısı

Şiddet görüntüleri ve zorbalık videoları özellikle çocukların beyninde gerçek bir tehlike gibi algılanıyor. Vücut buna göre tepkiler veriyor. Peki, beyin neden görüntülerdeki şiddeti sanki kendisi yaşıyormuş gibi algılıyor? Çocukluktan başlayan bu durum ileriki yaşlarda hangi sorunları ortaya çıkarabilir? İşte uzmanından çarpıcı yorumlar...

