Çocukların ekran ve gerçek algısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 09:12
Şiddet görüntüleri ve zorbalık videoları özellikle çocukların beyninde gerçek bir tehlike gibi algılanıyor. Vücut buna göre tepkiler veriyor. Peki, beyin neden görüntülerdeki şiddeti sanki kendisi yaşıyormuş gibi algılıyor? Çocukluktan başlayan bu durum ileriki yaşlarda hangi sorunları ortaya çıkarabilir? İşte uzmanından çarpıcı yorumlar...
