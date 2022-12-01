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‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ kampanyası! Kayseri’de yürek ısıtan proje

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Giriş: 01.12.2022 16:10
Kayseri'de vatandaşlar "Çocuklarımıza İyilik Örün" kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında yüzlerce kadın çocuklar için atkı ve bere örüyor.
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